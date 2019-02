Macron ja Putin arutasid halvenenud olukorda Süürias

Macron ütles Putinile, et Prantsusmaa on keskendunud äärmusrühmituse Islamiriik (IS) riismete vastu võitlemisele, tsiviilisikute kaitsele ning «tsiviilelanikele täieliku, turvalise ja tõkestamata ligipääsu andmine humanitaarabile,» öeldi kantselei teates.