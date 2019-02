Justiitsministeeriumi vanglate osakond vahetab välja koduvalveseadmete teenuse pakkuja

Justiitsministeeriumi taasühiskonnastamise talituse juhataja Merike Sirendi ütles, et hanke maht on natukene üle 1,2 miljoni euro ning seda nelja aasta peale. «SuperCom osutab teenust ka teistes riikides nagu Taani, Läti, Ameerika ja Kanada,» lisas Sirendi.

Teenuse pakkuja seade on kahe osaline. «Üks osa on koduvalveseade ja teine on elektrooniline jalavõru,» ütles Sirendi ja lisas, et võru paigaldatakse ümber jala ning koduvalveseadme kaudu määratakse raadius, millest kriminaalhooldusalune väljuda ei tohi. Kui aga kriminaalhooldusalune väljub raadiusest, siis see annab häire.