May lubas lähipäevil arutada kõikide EL-i liikmesriikide liidritega Brexitit

May kutsus kirjas oma konservatiivse partei seadusandjatele "liikuma kaugemale sellest, mis meid lõhestab". Peaministri sõnul peavad seadusandjad ohverdama oma isiklikud eelistused kõrgemate rahvuslike huvide nimel.

May nimetas laupäevases kirjas hääletustulemust "pettumust valmistavaks", kuid kinnitas, et ta jätkab püüdlusi, tagamaks muudatused niinimetatud Iiri kaitsemeetme asjus.

Ta märkis samas, et "meie partei saab teha seda, mida ta on teinud minevikus nii tihti - liikunud kaugemale sellest, mis meid lõhestab ja tulnud kokku selle taha, mis meid ühendab".

May kinnitas, et sõidab järgmisel nädalal uuesti Brüsselisse, et pidada kõnelusi Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga.