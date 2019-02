Pentagoni juht: tundsin end Euroopas väga teretulnuna

"Ma eeldasin midagi teistsugust. Ma eeldasin, et nad on veidi rohkem tõrjuvad," ütles ta viitega liitlaste kriitikale USA presidendi Donald Trumpi ühepoolsele otsusele tuua kõik Ühendriikide sõjaväelased Süüriast ära.

Ta ütles, et Pentagon ja välisministeerium vaatavad üle eurooplaste tõstatatud teemad, nii "et me saaksime lahendada need piirangud ja suudaksime vastata mitmele küsimusele".