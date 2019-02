Video: vaid üks samm ja jalakäija oleks nahaalse autojuhi tõttu sõiduki alla jäänud

«Liikluses ja teeületusel peavad nii jalakäija kui ka autojuht veenduma, et nende tegevused on ohutud endale ja teistele,» kommenteeris Tartu politseijaoskonna patrullitalituse juht Alvar Pähkel. Ta lisas, et jalakäija peab veenduma, et tee ületamine on turvaline ja ületama teed selleks ette nähtud kohas.