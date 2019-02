FBI eksjuht: asejustiitsminister arutas Trumpi tagandamist

Andrew McCabe ütles, et asejustiitsminister Rod Rosenstein tõstatas USA 25. põhiseadusmuudatuse rakendamise teema pärast seda, kui Trump vallandas 2017. aasta 9. mail FBI direktori James Comey.

«Rod tõstatas küsimuse ja arutas seda minuga selles kontekstis, et kui palju teisi valitsusametnikke võiks sellist üritust toetada,» ütles McCabe telekanali CBS saatele «60 minutit».

Lõiku intervjuust näidati täna CBSi saates «Face the Nation», mis on esimene kord, kui McCabe'i sõnavõtte vastuolulisel teemal on eetrisse lastud.

Rosenstein tõrjus väidet, et ta arutas Trumpi tagandamist ja kaalus mikrofoni kandmist, et salvestada vestlusi presidendiga. Juhul kui selliseid kommentaare tehti, oli see nali, ütles ta.

Intervjuus küsiti McCabe`ilt kas Rosenstein näis püüdvat Ühendriikide presidendist ühel või teisel moel vabaneda.

«Ma ei saa seda kinnitada,» vastas ta. «Aga ma saan öelda, et asejustiitsminister oli presidendi, tema teovõime ja tema toonaste kavatsuste pärast väga mures.»

President vallandas Comey keset pingeid seoses FBI uurimisega, mille aluseks on välja selgitada, kas Trumpi 2016. aasta valimiskampaania tegi koostööd Venemaaga. Comey sõnul nõudis Trump, et ta teataks avalikult, et Trumpi ennast ei uurita.

McCabe ütles, et ta ei tea, kuidas 25. põhiseadusmuudatus vestluses Rosensteiniga teemaks tuli. «See oli lihtsalt üks teema, mille ta tõstatas keset laiaulatuslikku vestlust,» ütles McCabe.