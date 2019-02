Salisbury esindaja parlamendis John Glen ütles, et see tobe temp mõnitas linnas aset leidnud tõsiseid üritusi. Eksspioon Sergei Skripal ja tema tütar Julia mürgitati sõjaotstatarbelise närvigaasiga Novitšok 2018. aasta märtsis.

Kohalik politsei märkis oma avalduses, et nad olid lipust teadlikud, kuid tegemist ei olnud asjaga, millega pidanuks tegelema politsei.

The Sunday Times kirjutas luureallikatele viidates, et Sergei Skripali tervis on taas halvenemas.