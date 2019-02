Eestlased Soome saatkonnas: me ei usalda e-hääletamist

Postimees on täna Helsingis ja vahendab, kuidas riigikogu valimised Eesti suursaatkonnas Helsingis sujuvad.

«Mul sõbranna ootas kolm tundi. Pool kolm tuli ja pool kuus sai minema,» ütles eestlasest naisterahvas. Tema eile ootama ei jäänud, vaid tuli täna kodaniku kohust täitma. «E-hääletamine mulle ei meeldi. Ma ei kasuta internetti ja ma ei usalda seda,» ütles ta.

Teised saatkonna ette kogunenud inimesed arvasid, et ega saatkonnas hääletamine petmist välista. «Aga kiruma ju peab!» ütles naisterahvas vastu.

Täna hommikul eilsega sarnast rahvamassi saatkonna uste taga ei oota. Kuna järjekorda pole, saab hääl antud umbes kümne minutiga.

Konsulaartalituse direktor Liina Viies tõdes, et eilne rahvamass oli saatkonna jaoks üllatus. «See on rekord. Nii palju eestlasi pole kunagi Soome saatkonda valima tulnud,» ütles ta. Et saatkonda sisse mahtus korraga vaid sada inimest, pidid sajad ootama väljas ja nii mõnigi neist oli pahane.

Küsiti, et miks ei ole teed, miks ei ole tualette väljas ja nii edasi, kirjeldasid saatkonna töötajad eilset päeva. «Aga ma soovitasin väljasolnutel võtta ID-kaart ja anda oma hääl interneti teel, mõni seda ka kasutas,» ütles Viies. Kuigi paljud valima tulnud inimesed elasid ennast saatkonna töötajate peal välja, kulges päev Viiese sõnul positiivselt. «Nagu laulupidu!» ütles ta.

Nii mõnegi valija väljendas Eesti riigijuhtide vastast kriitikat. «See on röövlibande, nii Reformierakonnas kui Keskerakonnas. Midagi peab muutuma,» ütles Soomes töötav ehitaja.

Teine ehitusmees rääkis, et Eestisse ta ilmselt tagasi ei koli. «Mul on kõik siin: pere, sõbrad, töö. Ma ei usu, et kunagi tagasi lähen,» ütles Aleksander.

Tundub, et Rainer Vakra plagiaadiskandaal on jõudnud ka Soome eestlaste kõrvu: üks valija tõmbas ise Vakra nime valimisnimekirjast maha. Saatkonna töötajad eemaldasid rikutud nimekirja laualt, et teistele valijatele vale mulje ei jääks.

Ootamatu tung

Suurima väliseestlaste kogukonnaga Soomes kogunes riigikogu eelvalimiste avapäeval Helsingis saatkonna ukse taha mitme tunni pikkune järekord, kokku andis oma hääle 508 inimest.

Kuigi plaani järgi pidi saatkond uksed sulgema kell 16.00, lahkusid viimased valijad eile alles kell 18.00. Saatkonna töötajad hoidsid uksed kauem lahti, sest tung valima oli niivõrd suur.

Kui 2015. aasta riigikogu valimiste eel tegid Helsingis valimiskampaaniast Eesti Sotsiaaldemokraatliku erakonna liikmed, siis seekord paistavad aktiivsusega silma EKRE fännid. Erakonna Soome osakond käis eile koos saatkonnas valimas ning nende seast kandideerib üks mees ka riigikogusse. Harju- ja Raplamaa valimisringkonna nimekirjas on Helsingisse kodu loonud Rudolf Jeeser.

Eestlased mujal maailmas

Väliseestlased saavad oma hääle eelolevatel riigikogu valimistel anda alates laupäevast. Pühapäeval kella 15.30 seisuga oli Londonis saatkonda saatkonda külastanud 78 inimest 6553 kodanikust.

Washingtoni ajutises jaoskonnas oli 22 hääletajat, Berliinis 15, Moskvas 13, Oslos ja Vilniuses neli. Pariisis oli pühapäeval avatud saatkond kolm tundi, sama palju hääletajaid jõudis ka kohale. Eelhääletuse nulliringi jäid Gruusia ja Türgi jaoskonnad.

Siseministeeriumi andmetel on eelolevatel valimistel hääletamisõigus 77 881 alaliselt välismaal elaval kodanikul, kes võivad oma hääle anda välisesinduses, kirja teel ja ka e-hääletusega.