Tallinnas Kristiine Keskuses saab edaspidi parkida neli tundi ööpäevas

Keskuse parkimisalal kehtestatakse parkimise piirang neli tundi ööpäevas. Kaubanduskeskuse külastajatel palutakse parkimise alustamisel märkida parkimise alguse aeg, tehes seda kas parkimiskellaga või registreerides sõiduk keskuse sissepääsude juures asuvates parkimiskioskites. Keskuse väliparklas on parkimine lubatud ajavahemikul 7-23, katuseparkla on klientidele avatud kell 7.45-23.

«Keskuse parklat kasutatakse tihti "pargi ja reisi" eesmärgil kesklinnas töötavate inimeste poolt, mistõttu on kaubanduskeskuse külastajatel tekkinud tipptundidel tõsiseid raskuseid parkimiskoha leidmisega. Uuele lahendusele üle minnes näeme, et see kiirendab vaba parkimiskoha leidmist ja klientide elu läheb mugavamaks,» ütles Citycon Eesti kaubanduskeskuste juht Helen Metsvaht.