El Chapo ei kavatse USA piirimüüri eest maksta

Senaator Cruz on korranud mitu korda ettepanekut, et El Chapo kriminaalselt teenitud raha võiks kasutada USA ja Mehhiko piirile müüri ehitamiseks.

El Chapo advokaat Jeffrey Lichtman teatas vastuseks Cruzile, et tema klient küll müüri eest maksma ei hakka.

«Senaator Cruz teab kindlasti, et valitsus ei ole konfiskeerinud pennigi härra Guzmani varast, seega mõte ta müüri eest maksma panna on naeruväärne,» lausus Lichtman eile. «Palju parem võimalus on panna härra Cruz müüri eest maksma.»