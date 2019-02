Piirimüüri jaoks eriolukorra kehtestamine ähvardab Trumpi kohtuga

«Tegu on esimese korraga, mil president on üritanud kuulutada välja eriolukorda, kui Kongress on selgesõnaliselt lükanud tagasi konkreetse projekti rahastuse, mida president nõuab,» lausus Esindajatekoja luurenõukogu juht demokraat Adam Schiff väljaandele Newsweek.

Schiff tõi välja Trump enda sõnad, et eriolukord ei ole hädavajalik ning president tegi seda enda sõnul lihtsalt seetõttu, et saada piirimüüri osas asjad kiiremini liikuma. Eriolukorra väljakuulutamise järel sõitis Trump oma Mar-a-Lago kuurorti.

Adam Schiff. FOTO: ALEX WONG / AFP

«Ta esitas põhimõtteliselt kohtule väljakutse,» märkis kongresmen. «Raske on ette kujutada kehvemat kaitseargumenti.»

Eriolukorra kehtestamine võimaldab Trumpil eraldada USA-Mehhiko piirimüüri ehitamise jaoks vajalikke vahendeid Kongressi heakskiiduta.

Juhtum võib jõuda ülemkohtuni, millel oleks Trumpi otsuse ümberlükkamiseks küllaldaselt seaduslikku alust. Ühendriikide põhiseadus sätestab, et riigi rahakotti kontrollib Kongress, mitte president, ning riigipea ülesanne on seadusi ellu viia.

Reedel Trumpi allkirja saanud Kongressi heakskiiduga eelnõu näeb ette 1,375 miljardi dollari eraldamist USA-Mehhikole piiri ehitamiseks ning sellega Trumpi volitused lõppevad.

Trump on lubanud eriolukorra kehtestamise teel leida muude ministeeriumite eelarvest piirimüüri tarbeks kuni 21 miljardit dollarit, kirjutab Financial Times.

«Sellest kujuneb tõsine katsumus minu vabariiklastest kolleegidele Kongressis ja nende pühendusmusele sellele institutsioonile,» märkis Schiff. «Kui me anname käest kontrolli riigikassa üle, mis on meie kõige tähtsam jõud, ei ole enam võimude lahususest enam palju järel.»

«See ei ole enam võimude vaid parteide lahusus,» lisas Schiff USA lõhestunud poliitmaastikule viidates.

Konservatiivsed ühendused ja kommentaatorid on samuti väljendanud muret Trumpi otsuse pärast eriolukord välja kuulutada. Mõttekojad FreedomWorks ja Heritage Foundation märkisid, et Trump loob oma tegevusega ohtliku pretsedendi, mida tulevased presidendid saavad hakata kasutama oma isikliku agenda edendamiseks.

«Pole vahet, kas Ovaalkabinetis istub vabariiklane või demokraat, täidesaatvale võimule antud volitused on murettekitavad. Me oleme mures, et see käik teeb asju ainult hullemaks,» lausus FreedomWorksi president Adam Brandon.

Vabariiklasest Florida senaator Marco Rubio märkis, et ükski kriis ei õigusta põhiseaduse rikkumist.

USA kaitseminister Patrick Shanahan. FOTO: Andreas Gebert / REUTERS

Kaitseminister Patrick Shanahan lausus, et Pentagon on valmistunud nädalaid eriolukorra väljakuulutamise võimaluseks. Shanahani sõnul oleks kaitseministeeriumi eelarvest võimalik eraldada 3,6 miljardit sõjalise taristu ehitamiseks mõeldud raha.