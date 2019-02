Läti ajakirjanikud pöördusid laimusüüdistuste vastu parlamenti

Ušakovs pöördus politseisse 2018. aasta märtsis ilmunud loo tõttu, mis näitas, et Riia meer kasutas vähemalt kaheksat miljonit eurot maksumaksja raha oma kuvandi edendamiseks. Muuseas hõlmas see meedia vaigistamist linnavolikogule eraldatud kopsakate reklaamilepingute abiga.

Prokuratuur lisas, et pole mingit põhjust arvata, et ajakirjanikud on teadlikult valeinfot levitanud, samuti ei esitanud nad oma väiteid solvaval viisil. Prokurör Kristaps Bresis tuletas Ušakovsile meelde, et meer saab kaitsta oma au tsiviiltasandil.