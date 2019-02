Poola tühistas rassismisüüdistuste tõttu osalemise Jeruusalemma tippkohtumisel

«Iisraeli välisministri sõnad on rassistlikud ja vastuvõetamatud. On selge, et meie välisminister Jacek Czaputowicz ei sõida tippkohtumisele,» ütles peaminister Mateusz Morawiecki ajakirjanikele.

Morawiecki teatas eile, et ei osale tippkohtumisel ning tema asemel sõidab Jeruusalemma välisminister Jacek Czaputowicz. Täna ütles peaministri kantselei ülem Michał Dworczyk, et ka välisministri osalemine on pärast Iisraeli välisministri kohusetäitja Yisrael Katzi kommentaari küsimärgi all.