SUUR LUGU. Euroopa kardab kalifaadi laste naasmist

«Kui sa sööd üht leiba kaks päeva ja su aastane laps pole võimeline nälja tõttu kõndima, tal pole vitamiinipuuduse tõttu hambaid, siis muutub olukord igale emale vastuvõetamatuks,» lausus koju naasmisest unistav ISISe pruut Leonora Lemke, kelle sakslasest abikaasa on elus ja viibib SDFi vahi all. Sakslanna väidab, et mees ei võidelnud ISISe eest ja töötas rühmituse IT-süsteemide kallal. Lemke ise oli aga lihtsalt koduperenaine.

Nooruk tunnistas, et ISISega liitumine oli viga. «Me oleme selle osalised ja toetame neid, elame nendega. Siis mõistan: see pole hea – ma elan siin, mul on minu elu aga me oleme osa terroristidest ja inimeste tapjatest,» möönis ta CNNile.