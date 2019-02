Õhtuleht vabandas süüdistatavate mafioosodeks tembeldamise pärast

Leht tõdes esmaspäeval, et klassikalise maffia all mõistetakse kuritegelikku organisatsiooni, mille tegevus on peamiselt suunatud «katuse» pakkumisele ning varalise kasu saamisele vägivaldsete kuritegude kaudu. Samuti on klassikalisel maffial suutlikkus imbuda päevapoliitikasse ja mõjutada seeläbi ühiskondlikku elu laiemalt, märkis leht.