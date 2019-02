Briti Tööparteist lahkus seitse parlamendisaadikut

«Kui te tahate alternatiivi, siis palun aidake meil seda üles ehitada,» lausus Umunna, kelles nähti üht Tööpartei võimalikku tulevast liidrit. «Asja tuum on selles: poliitika on katki, kuid ei pea seda olema. Aidake meil seda muuta.»

Samuti Tööparteist lahkuv seadusandja Chris Gapes ütles, et üks peamisi põhjusi selleks on pahameel Tööpartei juhtkonna kaasosaluse üle Brexiti edendamises. Tema kolleeg Chris Leslie ütles, et lahkub samuti, kuna Tööpartei on reetnud Euroopa.