Fotod ja video: mõrvarist ja sarivägistajast saab Eesti 41. eluaegne vang

Kohtusaalist lahkudes jäi Nurm ajakirjanike küsimustele vastates endale kindlaks, väites, et teda mõjutati tapma ja vägistama. Nurm soovib enda sõnul eluaegse vangistuse otsuse edasi kaevata. Mehe kaitsja Aivar Ennok kommenteeris pärast kohtuotsust, et kõigepealt soovitakse tutvuda kohtu motiveeritud otsusega ning siis pannakse paika edasised plaanid.

12. novembril kella 18.30 paiku ründas ta süüdistuse järgi Tallinnas Hipodroomi läheduses asuva metsatuka ääres ühte naist, lohistas ta metsatuka poole, kus jätkas naise peksmist, seejärel röövis ta naiselt mobiiltelefoni, dokumente ja pangakaardi, vägistas teda ning põgenes. Hiljem selgus, et seejärel oli ta läinud pangaautomaadi juurde ja võtnud kannatanu pangakaarti kasutades välja 600 eurot.

15. novembril läks süüdistatav tuttava mehe juurde, kellelt röövis pangakaardi ning seejärel tappis ta piinaval viisil. «On tuvastatud, et meest on korduvalt löödud noaga selga, kõhtu ja kaela. Lisaks olid ohvril noaga välja torgatud mõlemad silmad. Kogutud andmed viitavad sellele, et tapmise motiiv oli soov kasutada ohvri maja elamiseks,» rääkis prokurör.