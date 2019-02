Idlibis hukkus kaksikplahvatuses vähemalt 17 inimest

Idlibi linna kontrollib Süüria põhjaosas mõjukas Al-Qaedaga seotud Hayat Tahrir al-Shami (HTS) rühmitus. Idlib on viimane veel Süüria mässuliste käes olev provints riigis.

HTS on küll ametlikult Al-Qaedaga sidemed katkestanud, kuid ekspertide sõnul on ta Osama bin Ladeni asutatud ülemaailmse võrgustikuga ikka veel tihedalt seotud ja võib kasutada tolle Süüria baasi rünnakuteks läänele.

Mullu septembris Venemaa ja Türgi vahel saavutatud kokkuleppega õnnestus ära hoida Süüria valitsusvägede pealetung Idlibile, kuid Moskva ja Damaskus on hoiatanud, et leppega Idlibi ümber loodud deeskalatsioonitsoon on kõigest ajutine meede.