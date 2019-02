Kalevipojad tunglesid Helsingis riigikogu valima

Kell 9.30 jõuame Helsingisse, proovin Taxifyga taksot tellida. Õnnestub! Vaid minutiga on sõiduk kohal, kuid vales kohas. Helistan taksojuhile ja jõuan teatada: «Hello, my name is Sander,» kui taksojuht mind katkestab: «Kuule, minuga võib eesti keeles rääkida.»