Ukrainas on sel aastal leetritesse surnud kaheksa inimest

Maailma Tervisorganisatsioon (WHO) hoiatas neljapäevases raportis, et leetrite vastases võitluses aset leidnud tagasiminekuid. WHO andmetel kasvas leetritesse haigestumise juhtumite arv möödunud aastal 50 protsenti. ​Kogu eelmise aasta jooksul suri Ukrainas leetritesse 16 inimest.