Ungari alustas maksumaksja raha eest Junckeri vastast kampaaniat

«Ka teil on õigus teada, milleks Brüssel valmistub!» kuulutab valitsuse ametlikul Facebooki lehel jagatud pilt, millel kujutatakse Junckerit ja Sorost.

«Valitsus on alustanud infokampaaniat Brüsseli migratsiooni kiirendamise plaanide osas. Kõigil on õigus teada, millised on tegelikud ettepanekud, mis kujutavad Ungari julgeolekule fundamentaalset ohtu,» kirjutas valitsus sotsiaalmeedias.