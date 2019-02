Riigikohus tühistas Venemaa kodaniku Eestist väljasaatmise

Samas jättis riigikohus muutmata PPA otsuse tunnistada kehtetuks sama mehe pikaajalise elaniku elamisluba. Riigikohtu otsuse tulemusel peab PPA mehe taotlusel hindama, kas talle on võimalik anda tähtajaline elamisluba.

PPA tunnistas Eestis elava Venemaa kodaniku pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks, tegi lahkumisettekirjutuse ja kehtestas sissesõidukeelu ajal, mil ta kandis vanglakaristust. 1977. aastal sündinud meest on korduvalt karistatud varguste ja narkootilise aine valdamise eest nii kriminaal- kui ka väärteokorras.

Riigikohus selgitas pikaajalise elaniku elamisloa kehtetuks tunnistamise ja lahkumisettekirjutuse tegemise erisusi. Kolleegium rõhutas, et Euroopa Liidu õiguse alusel on pikaajaliselt Eestis elanud välismaalasel tugevdatud kaitse riigist välja saatmise vastu.

See tähendab, et kuriteos süüdimõistmine ei tohi isikule tuua automaatselt kaasa kohustust Eestist lahkuda. Kohustus lahkuda saab tekkida üksnes siis, kui temast lähtuv oht on nii PPA otsuse kui kohtuotsuse tegemise ajal tegelik ja piisavalt tõsine.