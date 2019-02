Bushi eetikaülem: Trump ei ole vaimselt terve

Painter märkis eile MSNBC-ga rääkides, et Trumpi otsus kuulutada USA-Mehhiko piirimüüri jaoks raha saamise eesmärgil välja eriolukord on ilmselgelt seadusevastane.

«Esiteks ei luba riikliku eriolukorra statuut sellist asja teha, sest tegu ei ole hädaolukorraga,» märkis Painter. «Kui olukord piiril ja illegaalse immigratsiooni teema on hädaolukord, siis võib peaaegu kõike «hädaolukorraks» nimetada. Iga presidendi poliitiline prioriteet võib olla hädaolukord ja see ei vasta sõna «hädaolukord» tähendusele seaduses.»

«Teiseks, kui eelnõu oleks nii lai, et annaks presidendile õiguse seda teha, oleks see tõenäoliselt põhiseadusevastane, sest seda heakskiitev Kongress annaks presidendile jõu jätta kõrvale tulevaste Kongresside tahte, rüüstata kaitse-eelarvet või ükskõik millist muud eelarvet ning kasutada seda raha eesmärgil, mis ei ole saanud Kongressi heakskiitu,» lausus eetikaekspert.

Painter märkis, et need on ainult legaalsed argumendid, kuid olukorra põhjus on tema sõnul selles, et president ei ole vaimselt terve.

Trumpi äärmusliku nartsissistina kirjeldanud Painteri väitel kuulutas president riikliku eriolukorra välja ainult seetõttu, et talle ei antud seda, mida ta tahab – piirimüüri. Trump möönis hädaolukorda välja kuulutades ka ise, et selleks pole otsest vajadust, kuid ta soovib müüri ehitusega lihtsalt kiiremini alustada.

«Ta on kontrolli alt väljunud ja ei soostu Kongressilt eitava vastuse saamisega,» sõnas Painter. «Ta teeb sellega Vabariiklikule Parteile tohutut kahju, me lõhestume sellega lihtsalt keskelt pooleks ja peame meeles pidama, et see toimub, kuna president ei ole tegelikult terve.»

«See on mees, kes usub Vladimir Putinit enne omaenda luureallikaid,» jätkas eetikaülem. «Ta ei ole võimeline ametikohustusi täitma. Ta tuleb 25. põhiseadustäienduse alusel tagandada, kuid ta on täitnud oma kabineti inimestega, kes seda ei soovi ning Kongress ei näita ilmselgelt isegi üles tahet teda ametist tagandamise kaudu võimult eemaldada.»

Endine Bushi eetikaülem ei ole kaugeltki esimene, kes on Trumpi vaimse tervise kahtluse alla seadnud. Maailma vaimse tervise liidu sõnul on tuhanded vaimse tervise eksperdid jõudnud konsensusele, et Donald Trumpi vaimne seisund kujutab maailmale selget ohtu.