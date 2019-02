Juncker ei välistanud Brexiti tähtaja pikendamist

«Minu meelest oleks see ajaloo iroonia. Sellegipoolest ei saa ma seda välistada,» lausus Juncker usutluses väljaandele Stuttgarter Zeitung. «Iga otsus rohkem aega küsida peab tulema Ühendkuningriigist. Kui selline palve esitatakse, ei oleks keegi Euroopast sellele vastu.»

Eelmisel kuul Briti parlamendis läbi kukkunud Brexiti-leppe hääletuse ja jätkuva poliitilise segaduse valguses on üha tõenäolisem, et Suubritannia peab läbirääkimisperioodi pikendamiseks otsima võimalusi artikkel 50 edasilükkamiseks.

Vastasel korral on Suurbritannia sunnitud Euroopa Liidust leppeta lahkuma.

Lahkumise pikendamine europarlamendi valimiste järgse ajani tähendaks tõenäoliselt seda, et Suurbritannia peab esitama ka oma kandidaadid ja osalema hääletusel.

Juncker märkis ka, et tal pole anda kindlat tähtaega, kui pikalt lahkumist saaks edasi lükata. «Kui te küsite, kui pikalt on võimalik lahkumist edasi lükata, ei ole mul selget ajalist raamistikku pakkuda. Brexiti puhul on juba nii paljud ajakavad uppi läinud,» sõnas Juncker.