Bernie Sanders teatas kavatsusest USA presidendiks kandideerida

Sanders on demokraatide toetajate seas üks populaarsemaid poliitikuid ja tema progressiivsed ideed tervishoiuteenuste kättesaadavuse laiendamisest, 15 dollari suurusest alampalgast ja tasuta avalikust kõrgharidusest on kogunud toetust paljude Demokraatliku Partei juhtpoliitikute hulgas.

«Mida ma luban üle riigi liikudes teha, on võtta väärtused, mille üle me kõik Vermontis uhked oleme – usk õiglusesse, kogukonda, rohujuuretasandi poliitikasse, linnakogunemistesse – see on see, mida ma üle kogu riigi viin,» tutvustas Sanders oma kampaania selgroogu.