Šveitsi suusakuurordis mattis laviin enda alla mitu inimest

Päästemeeskonnad on sündmuspaigal.

Plaine-Morte on piirkonna kõrgeim suusanõlv, millel kõrgust ligikaudu 3000 meetrit. Tänane õnnetusjuhtum on mäel ebatavaline, sest tavaliselt ei taba sealsed laviinid suusaradu ja on ohtu seadnud vaid ametlikest radadest kõrval suusatanud inimesi.