Šveitsis mattis laviin enda alla üle kümne inimese

Kohalik väljaanne Le Nouvelliste kirjutas kohaliku omavalitsuse juhi Nicolas Feraudi ütlustele tuginedes, et laviini alla võis jääda 10 kuni 12 inimest. Ametlikult pole ühegi inimese surma kinnitatud.

Päästemeeskonnad on sündmuspaigal.

Plaine-Morte on piirkonna kõrgeim suusanõlv, millel kõrgust ligikaudu 3000 meetrit. Tänane õnnetusjuhtum on mäel ebatavaline, sest tavaliselt ei taba sealsed laviinid suusaradu ja on ohtu seadnud vaid ametlikest radadest kõrval suusatanud inimesi.