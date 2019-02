Reps: ma pole kunagi olnud riigigümnaasiumide tuline toetaja

Saatejuht Johannes Tralla märkis, et osa Ida-Virumaa kohalikke näeb Repsi reeturina, ja seepeale vastas minister, et on natuke kummastav olukord, kus ta peab kaitsma riigigümnaasiume, ehkki pole kunagi olnud nende tuline toetaja.

«Pigem on see üsna arusaamatu, miks meil oli vaja kogu see koolivõrk pea peale tõsta ja neid koole siin sulgeda,» lausus Reps.

Ta tunnistas, et mõtles kaks aastat tagasi ministriametisse tulles selle peale, et olukord tagasi pöörata, kuid vaadates, kuidas kõik arengukavad, strateegiad ja rahastamisplaanid on sellisest arengust lähtuvalt kokku lepitud, olnuks keeruline öelda, et teeme nüüd nullpunkti.