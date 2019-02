Advokaat: Briti valitsus võtab IS-iga liitunud neiult kodakondsuse

Briti valitsus võtab Süürias äärmusrühmitusega Islamiriik (IS) liitunud ning riiki naasta soovivalt äsja lapse sünnitanud teismeliselt kodakondsuse, ütles neiu perekonna advokaat teisipäeval.

"Perekond on väga pettunud siseministeeriumi kavatsuses lasta ette valmistada määrus Shamimalt kodakondsuse äravõtmiseks," ütles Shamima Begumi perekonna advokaat Tasnime Akunjee Twitteris. "Me kaalume õiguslikke teid selle otsuse vaidlustamiseks."

ITV News edastas, et siseministeerium on saatnud kirja Begumi emale, teavitades perekonda ametkonna otsusest, mida neiul on õigus edasi kaevata.