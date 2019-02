Mary Krossi esindab vaidluses politseiga Oliver Nääs

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) pressiesindaja sõnul on kannatanu esindaja esitanud taotluse kriminaalasja toimikuga tutvuda ning see võimaldatakse talle seaduses ette nähtud 10 päeva jooksul, kirjutab rahvusringhääling.

«Üsna pea sai selgeks, et kannatanu ütlused ei ühti politseiuurijate kogutud tõenditega, sealhulgas tõenditega sündmuskohalt,» ütles Kesklinna politseijaoskonna juht Kaido Saarniit ja lisas, et politseil on alust arvata, et väidetava kannatanu kirjeldatud rünnakut ei toimunud.