Putin lubas uue relvastuse lahinguvalmidusse viia

Putin jõudis aastakõnes relvastuse teemani ja lubas juba sel kevadel seada lahinguvõimekusse esimese allveelaeva, mis on varustatud tuumavõimekusega allveedrooniga.

Rääkides keskmaa tuumarelvastuse piiramise leppe (INF) peatamisest, kordas Putin juba vana arusaama, et USA on leppe tingimusi Rumeeniasse raketisüsteemide paigutamisega rikkunud ning Venemaa peab ennast lääne agressiooni eest kaitsma.

President lisas, et Venemaa võtab vajadusel kasutusele meetmeid riikide heidutamiseks, kuhu USA keskmaaraketid on paigutatud.

Presidendi sõnul on demograafilise kriisi ja kasvava suremusega tagasipööramise võti vaesusega võitlemises.

2020. aasta lõpuks on Putinil plaanis kaasajastada üle tuhande kliiniku ja esmaabipunkti ning meditsiiniabi peab olema kättesaadav igas suuremas asulas üle kogu riigi.

«Aeg on napp, olen seda mitu korda öelnud. Ajavaru hoovõtuks, edasiseks paikaloksutamiseks ja seoste loomiseks lihtsalt ei ole. Ülesannete ja vahendite sõnastamise ajajärgu oleme juba läbinud,» rõhutas Putin läkituses föderaalkogule.

Ta märkis, et keskendub läkituses eelkõige ühiskondlikule ja majanduslikule sisearengule, rõhutas seejuures, et seatud ülesannetel on pikaajaline iseloom.