Otsepilt: kuidas tõmmata küberahistamisele pidurit?

Ettekande teevad endine riigikogu liige Liisa Oviir, kes vedas riigikogus 2017. aastal seksuaalset ahistamist käsitlevaid seadusesätteid; küberjulgeoleku ekspert ja suursaadik Marina Kaljurand; ajakirjanik Hille Hanso; politsei esindaja ja endine veebikonstaabel Maarja Punak; Vaimse Tervise Edendamise Kompetentsikeskuse psühholoog Olle Selliov ning riigikogu liige Barbi Pilvre, kes on ka seminari peakorraldaja.

Pilvre sõnul keskendub arutelu küberahistamise probleemile ja sellele, mida peaks riik tegema ahistamise ohjeldamiseks. «Seksuaalne ahistamine küberruumis on sageli seotud lähisuhtevägivallaga. Käsitleme ka seda, mida saavad ohvrid teha peale ahistajate blokeerimise. Tänane Eesti seadusandlus küberruumis toimuvat seksuaalse sisuga ahistamist ei puuduta, kui tegu pole alaealisega. Samas kehtib meil 2017. aastast seadus, mis võimaldab inimestel seksuaalse ahistamise korral politseisse pöörduda. Ajakirjanik Hille Hanso juhtum tõi selgelt esile, et korrakaitsjad on mõnes olukorras relvitud ja ohver ei saa abi,» selgitas Pilvre.