Trump tegi esimesi samme kosmosevägede loomiseks

USA kaitseministeeriumi roll kosmoses on üha suurema tähelepanu all asjaolu tõttu, et Ühendriigid toetuvad üha enam satelliitidele, mida on kosmoses raske kaitsta. Satelliidid on hädavajalikud side-, navigeerimis-, luure- ja muude sõjaväe ja majanduse jaoks elutähtsate funktsioonide jaoks.