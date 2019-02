Äpardus ehitustöödel jättis suure osa Berliinist elektrita

«Tegu on väga keerulise parandustööga, mis nõuab aega. Seepärast kestab voolukatkestus ka märksa kauem, kui tavaliselt,» selgitas energiaettevõtte Vattenfall kõneisik. Firma loodab, et Köpenicki elanikud saavad voolu tagasi täna kella 15 ajal.

Parandustööd muudab keeruliseks see, et horisontalpuurimise käigus sai lisaks peakaablile viga ka asenduskaabel. Vattenfalli esindaja sõnul asuvad kaablid maa all üksteisest umbes meetri kaugusel.