Toll pidas ebaravim TRSi laadungi piiril kinni

Kuna Advanced TRSi müük on Euroopa Liidus keelatud, siis on ainet võimalik tellida ainult otse tootjalt Ameerika Ühendriikidest. Et transpordikulusid vähendada, oli Advanced TRS- Eesti nimelises Facebooki grupis kombeks Priit Neeme eestvedamisel ühistellimusi teha. Möödunud nädalal saabuski taaskord üks selline Advanced TRSi pudelikesi sisaldav saadetis Eestisse, mille maksu- ja tolliamet aga piiril kinni pidas.

Advanced TRSi eestvedaja Priit Neeme postitus salajases grupis. FOTO: Kuvatõmmis Facebookist/ Advanced TRS-Eesti

«Kuna Advanced TRSi turustamine Eestis on keelatud, siis pidasime kauba asjaolude väljaselgitamiseks kinni ning võtsime ühendust veterinaar- ja toiduametiga,» selgitas maksu- ja tolliameti pressiesindaja Kaia-Liisa Tabri Postimehele. Tema sõnul ongi üheks ameti ülesandeks tagada ühiskonnakaitse riiki siseneva kauba järelevalve kaudu.

«Eestisse lubatakse seaduslikud ning inimestele ja loodusele ohutud kaubad,» ütles Tabri ja selgitas, et selle väljaselgitamiseks tehakse koostööd teiste ametkondadega. Mis Advanced TRSi tollis ootavast tellimusest nüüd edasi saab, sõltub Tabri sõnul veterinaar- ja toiduametist.

Veterinaar- ja toiduameti (VTA) pressiesindaja Elen Kurvitsa sõnul ei saa nad takistada toidu tellimist isiklikuks tarbeks, kuid TRSi puhul on tegemist keelatud uuendtoiduga, mis pole kontrollitud ning seetõttu pole teada, kuidas see inimese tervist mõjutab. Kuigi tellimuses olevate pudelite kogust ta täpsustama ei soostunud, kinnitas Kurvits Postimehele, et ühe inimese tarbeks oli see arv selgelt liiga suur.

«Antud juhtumi puhul oli toote tellijaks üksikisik. Lähtudes toote kogusest, tekkis veterinaar- ja toiduametil konkreetse saadetise osas kahtlus, et tegemist võib olla turustamise eesmärgil (edasimüügiks) tehtud tellimusega,» selgitas Kurvits.

Kurvitsa sõnul ei ole tegelikult paika pandud täpset kogust, millest alates ei kuulu toidulisandid isiklikuks tarbeks. Seetõttu hinnataksegi iga juhtumit eraldi ning arvestatakse näiteks kui kauaks toodet jätkub ja milline on selle säilivusaeg.

Advance TRSi saadetise osas maksu- ja tolliametile arvamuse andmisel arvestas VTA:

- minimaalset soovituslikku kasutusaega (6 kuud);

- kauaks toodet jätkub saadetises olnud toote kogusest lähtuvalt

- tolli poolt peatatud TRS pakenditel kirjeldatud inglisekeelsest teavet, et preparaat ei ole mõeldud haiguste diagnoosimiseks, leevendamiseks ega raviks. Pakendil on esitatud, et toodet ega sellel olevaid väiteid pole hinnanud USA toidu- ja ravimiamet FDA;