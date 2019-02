Venezuela võttis vastu humanitaarabisaadetise Venemaalt

Venemaa on võtnud Venezuela kriisis president Nicolás Maduro poole, olles vastu üle 50 riigi toetusega opositsioonipoliitiku Juan Guaidó otsusele ennast riigi ajutiseks presidendiks kuulutada ja nõuda uute presidendivalimiste korraldamist.

Sel nädalal teatas Maduro, et Venemaa peaks Venezuelale toimetama 300 tonni humanitaarabi.

Eile andis Venezuela valitsus käsu õhu- ja merepiiri sulgemiseks Hollandi Kariibi mere saare Curaçaoga pärast teateid, et saarele hakatakse koondama humanitaarabi.

Hollandi välisminister Stef Blok teatas, et Holland rajab koos USA ja Venezuela opositsiooniga Curaçaole humanitaarabikeskuse.

Venezuela võimud on lubanud tõkestada opositsiooni ja USA ning selle liitlaste katsed jõuga riiki humanitaarabi tuua.

Venezuela kaitseminister Vladimir Padrino hoiatas eile, et relvajõud on riigi piiridel positsioonidel ja valmisolekus, et ennetada igasuguseid territoriaalse terviklikkuse rikkumisi.