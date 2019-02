ISISe viimasest kantsist lahkus konvoi tsiviilelanikega

Uudisteagentuuri AFP korrespondent ütles, et 10 veoautost koosnevas konvois oli nii mehi, naisi kui lapsi. «Meie eriväed töötavad tsiviilelanike evakueerimise nimel. Pärast mitut päeva üritamist saame me täna esimese rühma evakueerida," ütles USA toetatud SDFi pressiesindaja Mustafa Bali.

Ta lisas, et evakueeritute täpset arvu nad ei tea, aga see selgub, kui konvoi jõuab SDFi kontrollpunkti ISISe alalt saabujate läbivaatamiseks. «Me ei tea, kas nende hulgas on ka ISISe võitlejaid, aga ka see saab kontrollpunktis selgeks.»