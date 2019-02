Briti džihaadipruut kaotas kodumaa

«Ma nägin prügikastides maharaiutud päid, aga need ei häirinud mind,» ütles ISISe kaanetüdrukuks tituleeritud naine eelmisel nädalal väljaandele The Times, kirjeldades vähemagi kahetsusilminguta elu kalifaadis. Süürias juba kaks last sünnitanud ja matnud naine avaldas lootust, et pääseb kolmanda lapse heaolu huvides tagasi Suurbritanniasse.