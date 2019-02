Tallinn nõutab mupole jõu kasutamise õigust

Tallinna munitsipaalpolitsei on olnud üle kümne aasta olukorras, kus nad võivad avaliku korra rikkujaid korrale kutsuda, ent kui nood neile näkku naeravad, pole mupol õigust jõudu rakendada. Linnajuhid on püüdnud mitu korda jõu kasutamise õiguse teemat tõstatada, kuid pole seni saanud valitsuse tuge, et vajalikku seadust muudetaks. Nüüd on neil käsil uus katse, kuigi eelmine takerdus justiitsministeeriumisse, mida juhib minister Isamaa erakonnast; viimane kuulub ka praegu koalitsiooni.