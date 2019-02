Microsoft hoiatas häkkerirünnakute eest ELi valimistega seoses

«Microsoft on viimasel ajal märganud tegevust, mille sihtmärgiks on demokraatlikud institutsioonid Euroopas,» kirjutas firma turvajuht Tom Burt oma blogis.

«Oleme kindlad, et neist paljude päritolu on seotud rühmitusega, mida me nimetame Strontiumiks,» märgitakse teates. Lääne meedia märgib, et Strontiumi peetakse üheks rühmituse Fancy Bear nimeks.