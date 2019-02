Briti peaminister kiitis edusamme kohtumisel Junckeriga

May hinnangul oli kohtumine konstruktiivne ja selle käigus räägiti muu hulgas tagatistest Iiri teemaga seoses.

"Seega oli seal edasiminekuid," sõnas May.

Juncker ütles päev varem, et Brexiti-rindel ei ole piisavalt märke edenemisest, et oodata tulemusi kolmapäevaks kavandatud kohtumiselt Mayga.

May soovib, et novembris Euroopa Liiduga saavutatud lahkumislepe, mille Briti parlament tagasi lükkas, avataks uuesti. Ta loodab, et muutus niinimetatud Iiri kaitsemeetme sõnastuses võiks veenda parlamendiliikmeid lepet toetama.