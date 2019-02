Video: Venemaal katsetati Putini imerelva

«Selle töö peamine eesmärk on kaitsta seda riiki ilma senist kaitse-eelarvet suurendamata ja ilma võidurelvastumisega liitumiseta,» lisas minister. «Meie kolleegid välismaal saavad aru, et meie poolt väljatöötatud süsteemid on sadu kordi odavamad, kui meie vastu välja töötatud süsteemid.»

Venemaa riigipea Vladimir Putin ütles eile, et allveedrooni väljatöötamine jõuab peagi lõpule ja see paigutatakse positsioonidele sel kevadel.

Anonüümsust palunud sõjatööstuse allikas ütles hiljuti uudisteagentuurile TASS, et droon on võimalike vastaste jaoks sama hästi kui kättesaamatu, sest liigub väga suurel kiirusel. «Allveelaevast väljasaadetud droon liigub sihtmärgi suunas kilomeetri sügavusel ja 200-kilomeetrise tunnikiirusega või väledaminigi,» ütles allikas.

2015. aasta septembris kirjutas USA väljaanne The Washington Free Beacon Pentagoni allikatele tuginedes, et Venemaa arendab mehitamata allveelaevu, mille külge kinnitatud lõhkepeadega oleks võimalik hävitada linnasid. Väideti, et droonide abil on võimalik esile kutsuda hiiglaslikke plahvatusi ja masinad on võimelised kõrgel kiirusel suuri vahemaid läbima.