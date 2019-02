Reinsalu: Kohtla-Järve õppekeele kohta langetab otsuse uus valitsus

Reinsalu meenutas, et esmaspäevasel koalitsiooninõukogul avaldas Isamaa soovi, et Kohtla-Järve õppekeele küsimust arutaks valitsuskabinet, ning teema ettevalmisamiseks loodi töörühm, kuhu Isamaa poolt kuulus Helir Valdor Seeder, SDE poolt Katri Raik ja Keskerakonna poolt Mailis Reps. Reinsalu sõnul jäid töörühmas õhku erinevad seisukohad ning sama juhtus ka neljapäeval valitsuses.

«Mina panin Isamaa nimel lauale ettepaneku, et riigigümnaasium oleks täies mahus eestikeelne. See on kõige mõistlikum ja ausam tee anda selles küsimuses turvalisuse signaal nii kohalikule eestikeelsele kogukonnale kui ka selleks, et Eesti riik kehtestaks end Ida-Virumaal ja eestikeelsus maksaks ka seal,» rääkis Reinsalu.

Ta tõdes, et neljapäeval kõlasid valitsuskabinetis väga erinevad seisukohad ning reaalne poliitiline arusaamine on see, et sisulist otsust praegune valitsus ei langeta. «Tulekul on valimised ja erinevatel erakondadel on laual selged poliitilised visioonid, kuidas gümnaasiumiharidust üldse andma hakatakse. Ja see puudutab hariduskeelt ka Tallinna gümnaasiumides ja teistes Ida-Virumaa koolides,» märkis Reinsalu.

Tema sõnul jääb praegu selles küsimuses valitsema moratoorium ja sisulised otsused peab langetama juba uus valitsuskoosseis. Reinsalu lisas, et haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri juhtimisel luuakse töörühm, kes kõik erinevad põhimõttelised valikud läbi töötaks.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps märkis, et praegu valitsuses selles küsimuses konsensust pole. «Esimene ja ühendav soov on, et riigigümnaasium sügisel Kohtla-Järvel avatakse. Teine soov on, et seal saaksid õpilased parima hariduse,» ütles Reps.

Peaminister Jüri Ratas lisas, et hariduskeele otsustamisel tuleb kindlasti kaasata kohalik eestikeelne kogukond. Ratas märkis, et kõik need, kes on suutelised eesti keeles õppima, peavad saava omandada haridust 100 protsenti eesti keeles. Venekeelsete noorte puhul tuleb aga tagada järjepidev üleminek eestikeelsele haridusele.