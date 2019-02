Macron lubas asuda võitlusesse antisemitismiga

President ütles, et on ärgitanud siseministeeriumi astuma samme rassistlike ja antisemiitlike gruppide keelustamiseks. Macron kinnitas, et kolm paremäärmuslikku grupeeringut, Bastion Social, Blood and Honour Hexagone ja Combat 18, mis õhutavad viha, diskrimineerimist ja kutsuvad üles vägivallale, on viimastel päevadel juba keelu saanud.