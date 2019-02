Süürias avastati Islamiriigi suurim massihaud

Viimati avastatud massihauda on maetud ligikaudu 3500 inimest.

«Need siin on üksikhauad, aga meie seljataga, nende puude juures on ISISe poolt tapetud inimeste massihauad,» ütles 56-aastane Asaad Mohammad, kes osaleb surnukehade väljakaevamisel. «Kokku on massihaudades 2500 kuni 3000 surnukeha, lisaks veel 900 kuni 1100 siinsetes üksikhaudades.»