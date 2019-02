Saksa politsei vahistas ulatusliku operatsiooni käigus islamiäärmuslasi

21.02.2019 - Polizegrosseinsatz nach Schüssen - Kreuzung Ohlmüllerstrasse, Mariahilfplatz - Nachdem Anwohner Schüsse auf einer Baustelle meldeten, fand die Polizei München zwei Tote in der Ohlmüllerstrasse. Ein Großeinsatz läuft. Die Polizei nimmt an dass der Schütze unter den Toten ist und sich slebst nach der Tat richtete. *** 21 02 2019 Large police operation after shots crossing Ohlmüllerstrasse Mariahilfplatz After local residents reported shots at a construction site, the Munich police found two dead in Ohlmüllerstrasse A large operation is underway The police assumes that the shooter is among the dead and was himself directed after the crime Copyright: xMichaelxTrammerx

FOTO: Michael Trammer / imago/Michael Trammer