Kõlvart: nädalavahetusele langev riigipüha võiks tuua vaba esmaspäeva

«Kuna siin saalis on mitmeid praeguseid, aga kindlasti ka mitmeid tulevasi riigikogu liikmeid, siis nendele see ettepanek suunatud ongi,» ütles Kõlvart. «Eesti riik tähistab sel nädalal sünnipäeva, aga pidupäev on pühapäeval. On aeg muuta seadust, et nädalavahetusele langev püha lükkaks sellega kaasneva vaba päeva edasi esmaspäevale.»

Kõlvarti sõnul on riigi- ja rahvuspühadel loomulikult oluliselt sügavam sisu kui vaid vaba päev, kuid samas on selge, et puhkepäev annab pühale päevale kaalu juurde.

«Nii mõneski riigis nii tehakse ja lükatakse nädalavahetusele langenud riigipüha edasi, mis tähendab, et tööinimene saab esmaspäeva vabaks. Neid riike on siinsamas Euroopaski, näiteks Suurbritannia ja Luksemburg,» sõnas Kõlvart. «Eestis see kahjuks nii ei ole, kuigi riigikogus on see teema mitmel korral arutlusele tulnud.»

Kehtivas pühade ja tähtpäevade seaduses on Eestis ettenähtud 11 riigipüha ja üks rahvuspüha, sel aastal langeb nädalavahetusele neli püha, sh kaks sellist püha, mis ongi kogu aeg pühapäeviti ning mida muudatus ei peakski puudutama. «Seega tuleks käesoleval aastal vaba päevaga nn kompenseerida vaid kaks püha, tuleval aastal üks, ületuleval kolm,» loetles Kõlvart. «Pole just väga suur koormus riigile? Erasektori ettevõtetest rääkimata.»

Pealegi töötame Kõlvarti arvates niikuinii palju, võibolla isegi liiga palju. «Maailma rikkaimate riikide liidu OECD andmetel töötas Eestis 2017. aastal üks töötaja aastas keskmiselt 1813 tundi, 69 tundi rohkem kui OECD riikides keskmiselt,» lausus Kõlvart. «Samal aastal oli keskmine töötundide Saksamaal aga vaid 1356 tundi! Ka soomlased töötavad aastas 35 tööpäeva jagu tunde vähem kui meie.»