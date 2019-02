Põhja-Korea esitas ähvardava toidunappuse tõttu abipalve

Pyongyang teatas ÜRO-le, et tõenäoliselt langeb sel aastal saagikus ja seetõttu saadakse põldudelt 1,4 miljonit tonni vähem riisi, kartulit ja sojaube. Samuti mõjutavad riiki ulatuslikud rahvusvahelised sanktsioonid.

«Valitsus esitas rahvusvahelistele humanitaarorganisatsioonidele abipalve, et anda teada riigi ees seisvast probleemist,» ütles ÜRO pressiesindaja Stephane Dujarric ja lisas, et ÜRO alustab Pyongyangiga läbirääkimisi, et astuda varakult vajalikud sammud probleemiga tegelemiseks.