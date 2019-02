Briti džihaadipruudi vanemad nõuavad lapselapse kojutoomist

19-aastane Shamima sõitis Süüriasse ja liitus ISISega nelja aasta eest. Eelmisel nädalal sattus ta seal pagulaslaagrisse ja esitas soovi naasta kodumaale Suurbritanniasse, ent siseminister Sajid Javid otsustas naiselt tema kodakondsuse ära võtta.

Nüüd esitasid Shamima Suurbritannias elavad vanemad siseministeeriumile palve tuua Süüriast koju neiu laupäeval sündinud poeg, kes nende sõnul on süütu ja ei tohiks kaotada privileegi kasvada Suurbritannia turvalises keskkonnas.

Laupäeval sündinud poeg on Shamima kolmas Süürias sündinud laps. Paraku on naise kaks varem sündinud last Süürias surnud ja nii naine kui tema perekond usuvad, et kolmanda lapse elu päästaks tema toomine Suurbritanniasse.

Shamima Begum liitus Islamiriigiga 15-aastaselt, abiellus džihadistiga ja sünnitas Süürias kolm last. FOTO: POOL/REUTERS/Scanpix

Shamima põhjustas palju pahameelt oma viimase nädala jooksul antud mitme intervjuuga, milles ta avaldas, et ei kahetse Süüriasse sõitmist ja Islamiriigiga liitumist. Samuti tõdes naine, et teda ei hirmutanud maharaiutud pead prügikastides ja teised ISISe julmused.

Shamima sõitis koos kahe sõbrannaga Süüriasse olles vaid 15-aastane. Üks tema sõbrannadest sai surma pommiplahvatuses, teine on tänaseni teadmata kadunud. Neiu abiellus Islamiriigiga liitumise järel Hollandi päritolu džihadistiga ja elas enda sõnul kalifaadis normaalselt pereelu.

Naise antud intervjuude järel otsustas siseministeerium võtta temalt Suurbritannia kodakondsuse, et takistada tema naasmist kodumaale. Siseminister lootis, et kuna neiu vanemad on Bangladeshi päritolu, võiks ta võtta Bangladeshi kodakondsuse.

Paraku teatasid Bangladeshi võimud, et selline lahendus pole võimalik ja seetõttu peab Suurbritannia tõnäoliselt oma otsuse tagasi pöörama. Kuna Shamimal on vaid ühe riigi kodakondsus, et ei saa Suurbritannia temalt seda ära võtta, sest see oleks vastuolus rahvusvahelise õigusega.