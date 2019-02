Haihtunud asitõendid: Saksa politsei kaotas kohvritäie lastepornot

Väidetavalt kasutas kümne aasta kestel Detmoldi linna laagriplatsilt ohvreid otsinud jõuk seksuaalselt ära vähemalt 31 last, tuvastas politseiuurimine, mille tulemusel konfiskeeriti 13 000 lastepornot sisaldanud faili.

«Me ei saa siin rääkida hooletusest, peame rääkima politsei ebaõnnestumisest,» ütles Reul, kes avaldas siiski lootust, et kuriteos kahtlustatavad mehed on võimalik süüdi mõista ka kaduma läinud tõenditeta.

Ärakasutamise ohvriks langenud lapsed olid vanuses 4–13 eluaastat ning politsei pelgab, et kannatanuid on märksa rohkem kui seni teada olevad 31 last.